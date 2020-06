Hakoniwa Explorer Plus : l’étrange jeu d’action en voxel arrive sur Switch

Si dans les 150 jeux attendus au cours de l’Indie Live Expo sont majoritairement prévus pour l’archipel nippon, il y a tout de même quelques annonces qui nous concernent. L’événement, qui est toujours en cours, nous a par exemple annoncé la venue de Azure Striker Gunvolt 2 sur Steam. Puis maintenant, c’est un autre portage, celui de Hakoniwa Explorer Plus qui déboulera sur la console de Nintendo.

Une arrivée prochaine

C’est l’éditeur Playism qui vient de l’annoncer, le titre développé par Suxamethonium fera son entrée sur Switch via l’eShop un peu plus tard dans le mois. Au Japon, il est listé au 18 juin, on suppose que cela sera la même date pour nos Switch occidentales.

Sorti en juin 2018, Hakoniwa Explorer Plus est un jeu d’action tout en voxel au style visuel très sympathique. Le concept n’en reste pas moins quelque peu étonnant et aux thèmes relativement sexuels. Une partie des monstres par exemple, sont des filles géantes qu’il faudra attaquer à certaines zones du corps ou utilisez certains objets, comme une potion perverse qui permet de faire fondre les fibres de la tenue ennemie.

Un titre décalé comme vous pouvez le constater et qui a tout de même écoper d’évaluations très positives sur Steam. Ce portage Switch s’accompagnera de toutes les commodités habituelles mais ne devrait pas proposer de traduction française.