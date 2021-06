Hades arrive en précommande sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Durant la conférence Xbox – Bethesda, on a pu apprendre que Hades allait enfin arriver sur les autres consoles en plus de la Nintendo Switch. Si le jeu a été présenté chez Microsoft, il arrivera également du côté des consoles PlayStation, et les éditions physiques du jeu sont désormais en précommande.

Une édition physique en précommande

Même si le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass, les personnes attachées aux boîtes pourront se tourner vers cette édition physique, disponible sur PS4, PS5 et Xbox One / Xbox Series.

Amazon n’a pas encore ouvert les précommandes, mais si vous préférez commander là bas, voici les liens pour les différentes éditions du jeu :

Hades sera disponible sur PS4 et Xbox One dès le 13 août prochain.