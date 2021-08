Hades est actuellement le jeu PS5 et Xbox Series le mieux noté sur Metacritic

Hades a connu un véritable plébiscite lorsqu’il est sorti dans sa version finale l’année dernière, au point d’être reconnu comme étant le meilleur jeu de 2020, comme chez nous où il a remporté le titre du GOTY 2020 durant nos AG Awards. Le titre de Supergiant Games fait encore parler de lui en 2021 puisqu’il a eu droit à une sortie sur les consoles PlayStation et Xbox il y a quelques jours, et un détail amusant est apparu sur Metacritic dans la foulée.

L’engouement continue

Si vous ne le saviez pas déjà, Metacritic recense les notes de jeux en provenance de nombreux médias à travers le monde pour effectuer une moyenne, et ce sur toutes les versions d’un même titre. Hades a donc récolté un score Metacritic de 93 sur PS5 et 94 sur Xbox Series. Un excellent résultat qui fait de lui le jeu le mieux noté sur ces plateformes.

Ont peut tirer deux choses de ce constat : Hades prouve encore une fois qu’il est un excellent titre, marquant à bien des égards, tandis que le manque d’exclusivités marquantes sur ces plateformes commence à se faire sentir, alors qu’elles sont sorties en fin d’année dernière. Juste derrière Hades, on retrouve Demon’s Souls Remake sur PS5 avec un score de 92, tandis que c’est Ori and the Will of the Wisps qui est juste derrière sur Xbox Series, avec le score de 92 également.