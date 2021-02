Guilty Gear Strive présente un peu de gameplay avant sa bêta

Alors que les joueurs trépignent d’impatience à l’idée d’essayer la bêta de Guilty Gear Strive, qui aura lieu la semaine prochaine, Arc System Works nous offre quelques minutes de gameplay en plus pour son prochain jeu de combat, histoire de voir ce qui nous attend.

Trois duels à admirer

Le studio nous présente ainsi trois combats différents, afin d’illustrer les capacités de plusieurs personnages, à commencer par un duel entre Sol Badguy et Nagoriyuki.

On peut aussi y voir les movesets de Ky Kiske, Giovanna, Axl Low et Ramlethal Valentine dans les deux vidéos qui suivent. Pour rappel, la bêta du jeu permettra de jouer avec 13 personnages et aura lieu du 18 au 21 février prochain sur PS4 et PS5.

Guilty Gear Strive sera disponible dans sa version complète dès le 9 avril sur PC, PS4 et PS5.