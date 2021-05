Voici la liste complète et officielle des trophées du jeu Ratchet & Clank Rift Apart sur PlayStation 5. Tous les obtenir vous permettra d’obtenir le 100% et donc le fameux platine. Vous retrouverez diverses astuces et autres soluces dans notre guide complet très prochainement. Le jeu dispose de 47 trophées.

Liste des trophées de Ratchet & Clank Rift Apart

Platine

Maîtres du multivers

Obtenir tous les trophées

Or

Double dose de Nefarious

Vaincre le Dr Nefarious et l’Empereur Nefarious

Vaincre le Dr Nefarious et l'Empereur Nefarious

Acheter toutes les armes

Acheter toutes les armes

Trouver tous les ours en peluche Craiggerbear

Argent

Toujours plus haut

Remporter un défi de la coupe d’or dans l’arène

Remporter un défi de la coupe d'or dans l'arène

Obtenir et revêtir un casque, un plastron et des jambières

Obtenir et revêtir un casque, un plastron et des jambières

Obtenir 5 boulons en or

Obtenir 5 boulons en or

Améliorer une arme au niveau 5

Améliorer une arme au niveau 5

Améliorer une arme au maximum

Améliorer une arme au maximum

Remplir une roue des armes

Remplir une roue des armes

Obtenir le T.E.L.T.

Bronze

Loin des yeux

Se retrouver seul à Nefarious City

Se retrouver seul à Nefarious City

Vaincre l’astropode

Vaincre l'astropode

Terminer un défi dans l’arène

Terminer un défi dans l'arène

Lancer trois chansons sur le juke-box de Zurkie

Lancer trois chansons sur le juke-box de Zurkie

Obtenir du quartz phasique

Obtenir du quartz phasique

Atteindre les archives

Atteindre les archives

Libérer Volt

Libérer Volt

Rencontrer le Réparateur

Rencontrer le Réparateur

Nourrir Bubulle

Nourrir Bubulle

Abattre le vaisseau mère sur Sargasso

Abattre le vaisseau mère sur Sargasso

Récupérer la carte dimensionnelle

Récupérer la carte dimensionnelle

S’introduire dans la prison, puis s’en échapper

S'introduire dans la prison, puis s'en échapper

Entrer dans une poche dimensionnelle cachée

Entrer dans une poche dimensionnelle cachée

Obtenir une pièce d’armure

Obtenir une pièce d'armure

Obtenir un boulon en or

Obtenir un boulon en or

Réparer une anomalie dimensionnelle

Réparer une anomalie dimensionnelle

Terminer tous les défis de Glitch

Terminer tous les défis de Glitch

Frapper tous les cristaux de blizon sur Blizar et sur Cordelion

Frapper tous les cristaux de blizon sur Blizar et sur Cordelion

Rebondir sur les ballons de parade à l’effigie de Al, Clank et Qwark

Rebondir sur les ballons de parade à l'effigie de Al, Clank et Qwark

Trouver les habitants de Nefarious City aux sources chaudes

Trouver les habitants de Nefarious City aux sources chaudes

Allumer le téléviseur dans la planque de Rivet

Allumer le téléviseur dans la planque de Rivet

Effectuer 5 sauts acrobatiques sur un glisso-rail

Effectuer 5 sauts acrobatiques sur un glisso-rail

Attaquer au corps à corps 5 ennemis gelés

Attaquer au corps à corps 5 ennemis gelés

Éliminer 2 ennemis avec une seule attaque du ricochet

Éliminer 2 ennemis avec une seule attaque du ricochet

Éliminer 10 ennemis en renvoyant des tirs avec le vacuréacteur

Éliminer 10 ennemis en renvoyant des tirs avec le vacuréacteur

Toucher 20 ennemis à la tête avec le chasseur de tête

Toucher 20 ennemis à la tête avec le chasseur de tête

Déployer 50 Champitron

Déployer 50 Champitron

Vaincre 30 ennemis végétalisés

Vaincre 30 ennemis végétalisés

Trouver un ours en peluche Craiggerbear

Trouver un ours en peluche Craiggerbear

Éliminer 5 grunghors

Éliminer 5 grunghors

Vaincre 30 têtes détachées de soldats de Nefarious

Vaincre 30 têtes détachées de soldats de Nefarious

Effectuer un saut acrobatique à pleine vitesse avec les hoverbottes

Effectuer un saut acrobatique à pleine vitesse avec les hoverbottes

Obtenir un robot-espion

Obtenir un robot-espion

Obtenir 10 zurpierres pour Trudi

Obtenir 10 zurpierres pour Trudi

Obtenir du miel pour le chef Tulio

Obtenir du miel pour le chef Tulio

Obtenir 3 lorbes

