Même si Nintendo n’aura pas de console next-gen cet hiver, la compagnie japonaise peut compter sur une machine à fort potentielle nostalgique avec Game & Watch Super Mario Bros. Toujours à l’occasion des 35 ans de Mario. A l’image de la Nes Mini et de la Super Nes Mini, il se pourrait bien que certains craquent pour cette console ressemblant très fidèlement à la Game & Watch d’époque.

Où précommander la Game & Watch Super Mario Bros ?

Attendu pour le 13 novembre prochain, Nintendo a déjà ouvert les précommande pour cette petite machine. Précisons qu’il sera possible de jouer à Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels (Super Mario Bros. 2) ainsi qu’une version remaniée du jeu Ball où Mario apparaît. Le tout en couleur et avec une meilleure croix directionnelle que celle de l’époque pour plus de confort. Vendu à une soixantaine d’euros, vous pouvez la retrouver chez différents revendeurs :