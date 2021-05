Genshin Impact a lancé son tout nouvel événement : « Poursuite du vent« . Il s’agit grosso modo d’un énorme jeu de cache-cache entre les joueurs qui auront le choix entre deux camp, les rebelles et les chasseurs. Nous vous expliquons de quoi il en retourne exactement.

Quand et comment participer à l’événement « Poursuite du vent » ?

L’évènement poursuite du vent démarre à partir du 14 mai 2021 à 10h et se terminera le 24 mai 2021 à 3h59. Pour y participer, vous devez au moins atteindre le niveau 20 d’aventure. Il vous suffit ensuite d’aller voir Gygax à Mondstadt. La quête « Un classique intemporel » devrait être activée dès votre connexion. De plus, pour avoir accès aux 5 cartes de l’événement, il faudra avoir débloquer les statues des Sept correspondantes. Seules celles que vous avez débloqué seront accessibles dans ce mode.

Sachez aussi que « Poursuite du vent » n’est disponible qu’en multijoueur en formant une équipe de 4 (1 chasseur contre 3 rebelles) avec vos amis ou bien avec d’autres joueurs. L’événement vous donnera accès à un tas de récompenses grâce aux défis et au gain de jetons de traque dont des moras, des primo-gemmes le thème « Célébration – Coucou ! », et des matériaux d’EXP de personnage.

Comment se déroule une partie ?

Comme nous l’avons dit, nous sommes ici dans un gros jeu de cache-cache où l’on pourra utiliser différentes compétences pour trouver les rebelles ou semer les chasseurs. Voici quelques détails sur les deux camps. Sachez d’abord que le personnage que vous aurez choisi verra ses compétences remplacées par des « techniques de vent ». Vous pourrez les attribuer dans le menu ou en début de partie. Elles diffèrent évidemment selon le camp choisi.

Les rebelles

Le but des rebelles est d’échapper aux chasseurs le plus longtemps possible. La victoire peut être remportée si au moins l’un des rebelles n’est pas trouvé avant la fin du temps imparti. La partie démarre avec une phase de préparation où les rebelles peuvent trouver une bonne cachette mais aussi laisser des leurres pour ralentir les recherches des chasseurs.

Vous pouvez donc par exemple utiliser vos techniques de vent pour vous camoufler en un tonneau et le dupliquer à un endroit pour servir de leurre. Si un chasseur utilise un « je t’ai eu » sur l’un d’eux et croit vous avoir trouvé, il verra sa vision troublée durant un certain temps. Vous pouvez également utiliser une technique d’invisibilité qui vous dissimulera à la vue des chasseurs mais pas à leurs différentes techniques de détection.

Ici, l’attaque ultime des personnages est remplacée par une faveur secrète. Elles apparaissent de façon aléatoire sur la carte, mais récupérer vous donnera un bonus non négligeable comme une « vitesse stellaire » pour les rebelles vous transforme en Usain Bolt pendant 30 secondes. Idéal pour la fuite donc.

Les chasseurs

Vous l’avez compris, les chasseurs ont pour but de trouver tous les rebelles avant la fin du temps imparti. Plus ils sont rapides à les dénicher, et plus le gain de jetons de traque sera conséquent.

Leurs techniques de vent permettent donc de déjouer celles des rebelles même si vous n’êtes pas à l’abri des leurres. Vous pouvez par exemple utiliser une « aura de détection » qui vous indique si des rebelles se trouvent à proximité ou encore un « sixième sens » qui vous montre la direction de tous les rebelles durant un très court instant. Le « je t’ai eu » évoqué précédemment dissipe le camouflage d’un des rebelles sauf en cas de leurre.

Les chasseurs disposent par contre d’un large choix de faveurs secrètes :

Confinement : Dissipe le camouflage d’un rebelle aléatoirement et restreint ses mouvements pendant un court moment.

Perception : Dissipe le camouflage de tous les rebelles et indique leur position brièvement sur la mini-carte.

Intuition du chasseur : Dissipe le camouflage d’un rebelle aléatoire et indique son emplacement sur la mini-carte pendant un long moment.

D’après nos premières impressions, le chasseur est assez avantagé car la carte est assez petite et le temps est largement suffisant. Les rebelles peuvent s’en sortir avec un bon jeu d’équipe, mais seul en matchmaking, cela semble un peu compliqué. Pour plus de guides sur Genshin Impact, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.