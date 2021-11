Si vous suivez un peu l’actualité de Genshin Impact, vous n’êtes peut-être pas sans savoir qu’un peu plus tôt dans l’année, une promotion spéciale avait eu lieu en Asie avec une collaboration entre miHoYo et KFC, qui permettait de se rendre dans la chaîne de fast-food pour obtenir un planeur spécial in-game. Des mois après cette opération, le studio a décidé d’offrir un nouveau moyen pour l’obtenir, et voici comment récupérer le planeur Ailes d’agapes dans Genshin Impact.

Comment récupérer le planeur Ailes d’agapes ?

Pour l’obtenir, sachez tout d’abord que ce ne sera pas gratuit, et que l’événement en question sera limité dans le temps. Il faudra donc prendre part à l’événement « La Guilde des aventuriers sur Twitch » qui va se dérouler du 25 novembre à 1h (UTC+8) au 8 décembre à 23h59 (UTC+8).

Vous n’aurez pas grand chose à faire en jeu, puisque c’est donc sur Twitch que tout cela va se passer. Il faudra vous connecter sur votre compte Twitch et trouver l’un des streamers sélectionnés partenaires dans une liste qui sera publiée sur Hoyolab le 24 novembre.

Ensuite, il faudra souscrire à deux mois d’abonnement de niveau 1 chez l’un des streamers en questions pour recevoir un code, qui offrira les objets in-game suivants :

Le planeur exclusif « Ailes d’agapes »

30 000 moras

Aumônières de jade ×1

Tonkotsu ramen ×2

Matsutake sautés au beurre ×2

Il faudra ainsi bien faire attention, puisque cela ne marchera que pendant la période indiquée, et que lors des streams sur Genshin Impact. Le code sera valable jusqu’au 15 décembre, et sera limité à une seule participation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.