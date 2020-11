Une fois le Monolithe atteint, le jeu proposera une sélection de différentes missions sur la carte du jeu. On va donc ici détailler les différents types de missions et comment chacune d’entre-elles se déroulent.

Les catégories de mission dans Godfall

Mission principale

Les missions principales du jeu sont tout simplement les missions de campagne. Celle-ci possède alors une forte composante narrative. Une fois déployée dans le royaume, votre personnage devra alors réaliser une série d’objectifs indiquer à gauche de votre écran. Cela peut prendre la forme de différents buts comme l’annihilation de certains montres, la destruction de totems ou la récolte de différents objets. Pour ce faire, un curseur apparaîtra sur votre écran vous indiquant l’emplacement de votre prochain objectif.

Une fois ces derniers réalisés, vous aurez un indicatif comme quoi la mission principale est terminée. Deux choix s’offrira alors à vous, resté déployé dans le Royaume pour accomplir des objectifs secondaires ou rentrer au monolithe pour lancer une prochaine mission. Les missions principales ne sont accessibles qu’une fois par personnage et n’apparaissent plus sur la carte une fois effectuées.

Mission de chasse

Les missions de chasse ont pour objectif d’abattre un semi-boss puissant. La plupart du temps, il sera possible d’entamer l’affrontement dès le début de la mission en se rendant à l’emplacement indiqué. Dans de plus rares cas, il sera nécessaire de passer par des objectifs intermédiaires.

Avant de lancer la mission, un aperçu bref de la carrure du monstre vous sera dévoilé. Une fois déployé, un curseur vous indiquera la position de cette dernière pour aller la terrasser. De plus, différents tâches secondaires seront présentes afin d’avoir un butin supplémentaire en fin de mission.

Enfin, les missions de chasse ont une particularité par rapport aux missions principales, elles peuvent être relancées à l’infini sur un même personnage. Les fins de missions de chasse sont alors similaires aux fins de missions principales. Il sera possible de rester déployé sur le royaume pour réaliser des objectifs secondaires ou de rentrer au Monolithe pour lancer la prochaine mission.

Mission de Boss

Les missions de Boss sont assez particulières puisqu’elles demandent un certain nombre de sceaux avant de pouvoir être débloquées et d’affronter le dit boss en question. Pour acquérir ces sceaux, il faudra tout simplement lancer plusieurs missions principales ou de chasses et afin de les dépenser sur la carte et avoir accès à la mission de Boss. Les sceaux gagnés lors de ces missions sont inscrits sous l’intitulé « Récompenses » de ces missions.

Une fois débloqué, vous aurez alors accès au Boss. Ces missions ne peuvent pas être recommencés et sont nécessaires afin de progresser au Royaume suivant. Par exemple, triompher du Boss du Royaume de la Terre vous donne accès au Royaume de l’Eau, il est toutefois toujours possible de lancer des missions dans les Royaume dans lesquels vous avez battu le Boss.

Mission Unique

Les missions Uniques existent sous deux catégories. La première catégorie est plutôt basique puisqu’elle vous laisse vadrouiller dans les différents Royaumes faire ce qui vous chante. Les relais crépusculaires sont présents dans ce mode afin de vous laisser entamer les objectifs secondaires. La deuxième catégorie vous permet de lancer un défi dans la Tour des Épreuves contre quelques Pièces de Valeur. Ces Pièces peuvent être récupérées en accomplissant des Missions Principales ou des Missions de Chasse.

Une fois dans la tour, vous alternez des épreuves contre-la-montre et des épreuves de survie. Les épreuves de survie vous demandent juste de tuer les monstres qui se présentent à vous. Les épreuves contre-la-montre se déroulent principalement dans l’ascenseur de la Tour lorsque celui-ci fait son ascension. Ces épreuves vous demandent d’éliminer des vagues d’ennemis le plus rapidement possible pour obtenir le plus de clés possible. Ces clés sont la monnaie principale de cette mission et vous permettent d’ouvrir des coffres contenant de l’équipement.

En effet, lorsque vous finissez une épreuve contre-la-montre, vous pouvez ouvrir 3 portes pour sortir de l’ascenseur. Ces 3 portes arborent un symbole indiquant la rareté des récompenses que vous pourrez obtenir si vous les empruntez. Vous serez alors une nouvelle fois confronté à une épreuve contre-la-montre ou une épreuve de survie. Ceci fait, face à vous se dressera soit 3 coffres d’équipements sur lesquels il faudra dépenser des clés pour les ouvrir, soit un relai qu’il faudra activer pour se voir attribuer un bonus de statistiques parmi 3.

Arrivé à cette étape, il ne vous reste plus qu'à réemprunter de nouveau l'ascenseur pour continuer votre ascension.