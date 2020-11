Une fois la deuxième quête effectuée dans le royaume de la Terre, un forgeron vous joindra dans votre périple pour défaire Macros. Vous aurez ainsi accès à la Forge dans le but d’enchanter, d’améliorer ou de recycler vos équipements. Nous allons donc aborder les spécificités de ces trois mécaniques de Forge dans Godfall afin de comprendre en détail comment elles fonctionnent.

Amélioration de l’équipement

Chaque amélioration d’un objet permet de booster sa statistique principale représentée par le chiffre écrit au centre de la carte de l’item. Chacune de ces améliorations suit un ensemble de règles que nous allons lister afin d’en faciliter la compréhension :

Un item de qualité Peu Commun ou inférieure peut être amélioré au maximum 2 fois

Un item de qualité Rare ou supérieure peut être amélioré au maximum 5 fois

Un item qui a été amélioré 3 fois pourra améliorer un de ses traits secondaires

Le nombre et le type de consommables demandés augmentent à chaque amélioration

Le type de ressource demandé à chaque étape d’amélioration est identique pour tout objet. Exemple : La première amélioration ne demande que de l’ Électrum pour tout item

pour tout item Le nombre de ressources nécessaires pour l’amélioration d’un objet augmente tous les dix niveaux. Exemple : un équipement de niveau 16 demandera plus de ressources lors de son amélioration qu’un équipement de niveau 8

Une fois toutes ces règles comprises. Il est possible d’établir un lien entre la quantité de ressources demandée à chaque étape d’amélioration. Voici, par exemple, ce que coûtent les 5 améliorations d’un objet dont la première amélioration se fait en échange de 200 Électrums.

Niveau 1 – 200 Électrum

– 200 Électrum Niveau 2 – (200 * 2) Électrum, 5 Aciers Solaire

– (200 * 2) Électrum, 5 Aciers Solaire Niveau 3 – (200 * 4) Électrum, (5 * 2) Aciers Solaire, 2 Essences Incarnées

– (200 * 4) Électrum, (5 * 2) Aciers Solaire, 2 Essences Incarnées Niveau 4 – (200 * 4) Électrum, 1 Acier Draconique, 2 Essences Incarnées

– (200 * 4) Électrum, 1 Acier Draconique, 2 Essences Incarnées Niveau 5 – (200 * 15) Électrum, (1 * 2) Aciers Draconiques, 4 Quintessences Primitives

Ainsi, pour connaître les futurs coûts d’un objet en Electrum et autres ressources, il suffit juste de remplacer les valeurs qui ont été définies par défaut par les valeurs de l’objet en question.

Enchantement de l’équipement

Cette utilisation de la Forge permet d’augmenter la qualité d’un objet, passant ce dernier de Peu Commun à Rare ou de Rare à Épique ou enfin de Épique à Légendaire. Comme l’amélioration de la forge ci-dessus, l’enchantement obéit aussi à des règles qui sont cependant bien plus simples à aborder qu’auparavant :

Le trait secondaire supplémentaire est aléatoire

Il est possible d’enchanter un même objet plusieurs fois

L’enchantement est impossible pour les Amplifications et tout item de qualité Commun

Le nombre de ressources demandé lors de l’enchantement dépend du niveau requis de l’objet et aussi de sa rareté

Voilà, en fonction de la rareté de l’équipement à enchanter, les types de consommables demandés par la Forge :

Peu Commun – Électrum

– Électrum Rare – Électrum, Acier Solaire

– Électrum, Acier Solaire Épique – Électrum, Acier Solaire, Acier Draconique

– Électrum, Acier Solaire, Acier Draconique Légendaire – Électrum, Acier Solaire, Acier Draconique

Recycler de l’équipement

Le recyclage d’équipement est encore plus simple à comprendre en détail, puisqu’il est possible de recycler n’importe quel objet. Les ressources acquises lors du recyclage dépendent en majorité du niveau requis de l’objet et de sa rareté. Il est à noter qu’un objet qui a été au préalable amélioré ne donnera pas plus de ressources lors de son recyclage. Voilà, en fonction de la rareté de l’objet recyclé ce que vous obtenez :

Commun – Électrum

– Électrum Peu Commun – Électrum

– Électrum Rare – Électrum, Acier Solaire

– Électrum, Acier Solaire Épique – Électrum, Acier Solaire

– Électrum, Acier Solaire Légendaire – Électrum, Acier Solaire, Acier Draconique

Pour découvrir nos guides et astuces sur Godfall, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide complet.