La mise à jour 1.4 de Genshin Impact entre dans sa seconde partie, et commence par nous faire découvrir un nouvel événement, à savoir Désir d’océanide. Ce dernier met en place un nouvel affrontement contre l’esprit de l’eau, bien plus féroce, et la possibilité d’obtenir de nombreuses récompenses en plus, dont un nouveau familier. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement Désir d’océanide dans Genshin Impact.

L’apprentissage d’Endora

Tout d’abord, allez voir Catherine pour qu’elle vous fasse part d’un problème au Domaine de l’Aurore. Rendez-vous dans ce dernier pour parler au PNJ concerné afin de recevoir une bouteille, puis allez à l’endroit indiqué pour combattre quelques Blobs Hydro sur la route.

Vous trouverez alors l’esprit Endora, qui vous demandera de l’aider. Après un petit aller-retour à Deauclaire, revenez à l’endroit où vous avez croisé Endora pour la première fois afin de commencer l’exploration de la première zone demandée par l’événement.

Le principe est simple. Dans un premier temps, vous devrez vous rendre dans le menu des gadgets afin de vous équipe de la bouteille contenant Endora. Une fois que cela est fait, rendez-vous dans la zone indiquée sur la carte et sortez Endora de sa bouteille à l’aide du raccourci clavier ou manette.

Attendez un peu et vous verrez que votre attaque élémentaire (R2) a été remplacée par la capacité d’Endora. L’esprit peut jeter des bulles d’eau, qui serviront à emprisonner les esprits des eaux que vous croiserez dans la zone, façon Pokéball.

Pas besoin de vous aventurer bien loin pour les chercher, ceux-ci sont disposés le long de la rivière et prennent la forme de canards, de sangliers ou bien d’écureuils. Visez-les avec la bulle d’eau pour les attraper et faire monter le niveau de progression de la zone à 100%. Si vous avez du mal, pensez à geler les esprits avec un personnage Cryo pour les capturer plus facilement, mais ne les tuez surtout pas.

Une fois cette première zone complétée, Endora retrouvera un peu plus la parole, et vous devrez recommencer dans une nouvelle zone le lendemain jusqu’à terminer tous les défis. A chaque défi terminé, vous obtiendrez des primo-gemmes, des moras et d’autres récompenses. Il faudra attendre de débloquer toutes les zones pour débloquer le familier, patience !

La colère de Rhodeia

Vous pouvez dès à présent affronter Rhodeia avec un tout nouveau combat de boss. Ce dernier nécessitera une Goutte d’eau obtenue dans le défi, mais vous pouvez aussi dépenser de la résine si vous souhaitez l’effectuer plusieurs fois par jour. Pensez à constituer une équipe avec les personnages recommandés par le jeu dans le menu du défi, si vous les possèdez, qui auront droit à un bonus de résistance Hydro.

Cet esprit des eaux est bien plus redoutable que celui que l’on connait, et se bat différemment. Tout d’abord, pour lui infliger des dégâts, vous serez en mesure de le toucher avec vos attaques, contrairement au boss traditionnel. Ce qui veut dire que cet Océanide se bat également au « corps à corps » avec de puissantes attaques Hydro.

Cependant, après quelques attaques, il disparaitra et fera apparaitre quatre familiers aux quatre coins de l’arène. Tuez-les pour qu’il réapparaisse, mais prenez garde à son attaque chargée.

Le jeu vous indiquera alors de vous mettre à l’abri en vous rendant sur la zone du courant d’eau, qui vous propulsera en l’air à la façon de la capacité élémentaire d’Albedo. Continuez vos attaques depuis ce point puis repartez au corps à corps, tout en prenant garde aux familiers qu’il continuera à invoquer.

Une fois cet esprit vaincu, vous pourrez alors obtenir les récompenses, avec pas mal de livres d’aventuriers qui serviront à booster votre expérience.

Etant donné que ce combat est plutôt généreux de ce côté-là (du moins légèrement plus que les fleurs énergétiques), n’hésitez pas à dépenser votre résine ici pour débloquer plus de livres, ou attendez simplement le lendemain pour remplir une nouvelle zone avec Endora afin d’obtenir une Goutte d’eau.

