À la fin d’une mission principale ou de chasse, un choix vous sera donné. Vous pourrez rentrer au monolithe ou continuer à vous aventurer dans le Royaume et accomplir des objectifs secondaires. Ces objectifs secondaires vous demanderont dans un premier temps de vous rendre auprès d’un relais crépusculaire pour l’activer. Une fois ceci fait, 3 coffres seront disséminés sur la carte, et il vous faudra les retrouver en abusant de votre vision de l’esprit.

Pour repérer ces coffres, de gros rayons lumineux rouges seront visibles dans le ciel et désigneront un point précis sur la carte. C’est donc au pied de ces rayons lumineux que vous allez retrouver les 3 différents coffres qu’il faudra ouvrir. Cependant, selon le type de coffre trouvé, une méthode spécifique sera requise afin de l’ouvrir. Nous allons détailler dans ce guide tous les différents types de coffres et toutes les méthodes nécessaires à leurs ouvertures.

Coffre entouré d’ennemis

La solution pour ce coffre est plutôt simple. Approchez-vous en et utilisez votre vision de l’esprit. Vous pourrez alors observer différents ennemis immobiles placés autour du coffre. Toujours en vision de l’esprit, commencez à ouvrir le coffre pour activer les ennemis qui sont autour de ce dernier. Vous devrez alors tous les tuer pour pouvoir enfin ouvrir le coffre.

Coffre entouré de piliers

Le concept de ce coffre est un peu plus compliqué que le précédent. Lorsque vous allez vouloir ouvrir une première fois ce coffre, différents pylônes de différentes couleurs vont sortir du sol. Le but est alors d’enfoncer ces pylônes dans le sol. Pour ce faire, utiliser les attaques lourdes de vos armes. Pour les pylônes les plus hauts (de couleurs verte), il vous faudra deux coups pour les enfoncer totalement. Pour les pylônes les plus bas (de couleurs bleus), seul un coup suffira.

Pour pouvoir réussir facilement ce défi, équipez-vous de préférence d’un marteau. En effet, l’attaque lourde chargée de cette arme possède une grande zone d’effet en plus d’infliger plusieurs coups aux pylônes, ce qui permet d’accomplir cette tâche rapidement et facilement. Attention cependant, dès le premier coup sur un pylône, un chrono s’exécute et vous devez réussir à enfoncer tous les piliers avant le temps imparti sous peine de tout recommencer.

Coffre-plante

Encore un peu plus complexe que le précédent, lorsque vous essaierez d’ouvrir le coffre une première fois, celui-ci sera recouvert d’une liane et fera pousser des plantes dans les alentours. Si vous essayez de vous en prendre à ces plantes en étant trop rapproché, ces dernières exploseront et vous expulseront au loin. Le but ici est de détruire rapidement assez de plantes pour forcer l’ouverture du coffre.

Rassurez-vous cependant, il y a un moyen simple d’y arriver. Encore une fois, le Marteau va se montrer utile. En effet, cette fois-ci c’est vers les attaques légères de l’arme que nous allons nous tourner. Le combo d’attaques légères du Marteau est une succession de coups au sol faisant des dommages de zone, efficace pour éviter de se faire expulser suite aux décès des plantes. Répétez tout simplement l’attaque légère de l’arme et le défi devrait se montrer relativement facile.

Coffre-crabe

Cette fois-ci, le défi est simple à comprendre. En vous approchant du point indiqué par la lumière rouge, vous allez vous retrouver face à un « Hermite au trésor ». Il vous suffira d’occire ce dernier avec vos attaques. Cela prendre un peu de temps puisque le monstre a une assez grande barre de vie.

Attention cependant, le bougre est rapide et il lui arrivera de se déplacer à grande vitesse pour éviter une attaque ou se sortir d’un combo. De plus, si vous laissez suffisamment de marge à notre crabe, celui-ci s’enfuira à travers un portail. Bonne chance pour accomplir le défi suite à ça !

Une fois vos 3 objectifs accomplis, un coffre supplémentaire fera son apparition et son ouverture vous garantit l’obtention d’un objet de qualité Épique ou supérieure. Il est à noter que même après l’accomplissement de ces 3 objectifs, vous pouvez de nouveau vous rendre auprès d’un autre relais crépusculaire pour commencer une fois de plus la recherche de 3 coffres sur la carte.

Pour découvrir nos guides et astuces sur Godfall, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide complet.