GTA V : Un nouveau palier colossal atteint par le jeu, Take-Two publie les derniers chiffres de ventes de ses jeux

Tous les semestres semblent se ressembler pour Take-Two. A chaque fois que l’on découvre le bilan de l’éditeur, on peut voir le que rythme de ventes de ses jeux est presque le même de trimestre en trimestre, surtout pour la série GTA et le mastodonte qu’est GTA V. L’éditeur a dressé le bilan du premier trimestre de cette année fiscale, et en dehors du report de Marvel’s Midnight Suns, Take-Two avait de bonnes nouvelles à annoncer aux investisseurs.

GTA V toujours au sommet du monde

On commence forcément par GTA V, qui continue d’impressionner. C’est presque un rituel maintenant, mais on apprend que le jeu s’est vendu à 5 millions d’exemplaires durant le dernier trimestre. Soit le même chiffre que le trimestre précédent, et encore celui d’avant, etc. Une régularité qui force le respect, même si on pourra se dire qu’elle a été aidée par la sortie du jeu sur la nouvelle génération.

Avec tout cela, GTA V affiche fièrement ses 170 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie. C’est tout bonnement colossal, et on imagine mal le phénomène s’arrêter tant que GTA VI ne sera pas dévoilé. Cela permet aussi à la série GTA d’atteindre les 380 millions de jeux vendus, en prenant en compte tous les épisodes.

Zynga prend le lead

Parmi les autres chiffres à retenir, ça ne bouge pas autant de trimestre en trimestre, mais on notera que Red Dead Redemption 2 en est maintenant à 45 millions d’exemplaires vendus, pour 68 millions de jeux Red Dead vendus. NBA 2K reste aussi une licence très forte avec 125 millions de ventes à travers le monde.

Mais le gros des revenus de Take-Two ne devrait pas venir de ces licences dans les années à venir. L’éditeur planifie le fait que Zynga, fraichement racheté par le groupe, va devenir la principale source de revenus pour Take-Two dans les prochains mois. Il indique dans son rapport que Zynga devrait représenter 45% de ses revenus pour cette année fiscale, contre 37% pour 2K, et 17% pour Rockstar, sans compter Private Division avec 1%.

Un rachat qui valait le coup donc, et qui devrait vite être remboursé malgré une somme considérable qui a été dépensé pour cette acquisition (plus de 12 milliards de dollars).