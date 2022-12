Grim Guardians: Demon Purge : L’action platformer en 2D sortira le 23 février 2023 sur PC et consoles

Officialisé l’été dernier lors du BitSummit X-Roads, un événement consacré aux jeux indépendants, Grim Guardians: Demon Purge a refait surface hier pour annoncer une bonne nouvelle. En effet, l’action platformer 2D en pixel art développé et édité par Inti Creates (Gal Gun, Azure Striker Gunvolt…) sortira le 23 février 2023 sur PC et consoles. Disponible uniquement au format dématérialisé chez nous, en Occident, son tarif de lancement devrait se situer aux alentours des 25€.

Les sœurs Kamizono à l’assaut d’un château démoniaque

Prenant place dans un univers à la fois gothique et horrifique, le jeu nous invitera à suivre l’histoire de Shinobu et Maya Kamizono, deux sœurs et chasseuses de démons devant partir à la conquête d’un dangereux château démoniaque afin de percer les mystères entourant leur école. Jouable en solo ou en coopération à deux joueurs/joueuses, le titre promet d’intégrer de nombreuses options de difficulté ainsi que le niveau de qualité et de challenge que le public attend des productions du studio japonais.

Rendez-vous dans environ deux mois pour découvrir ce que nous réserve Grim Guardians: Demon Purge sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.