Grim Guardians: Demon Purge

Grim Guardians: Demon Purge est un action platformer en 2D jouable en solo ou en coopération à deux développé et édité par Inti Creates. Se déroulant dans un univers à la fois gothique et horrifique, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l’histoire de Shinobu et Maya Kamizono, deux sœurs et chasseuses de démons devant partir à la conquête d’un dangereux château démoniaque afin de percer les mystères entourant leur école.