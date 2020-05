Gravity Well : Un nouveau studio pour des jeux AAA next-gen

Il n’est pas rare de voir d’anciennes pointures du milieu qui ont bossé sur de grosses productions lancer leur propre entreprise. C’est le cas avec l’annonce de Gravity Well, un nouveau studio lancé par d’anciens fondateurs de Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends…) qui a pour vocation de développer des jeux à destination de la future génération de consoles.

Un nouveau studio AAA

Aux commandes de cette équipe, on y retrouve Drew McCoy, qui a officié sur la série Titanfall mais également sur Apex Legends où il a été producteur exécutif. A ses côtés, Jon Shiring, également membre fondateur de Respawn Entertainment et responsable du lancement, des serveurs et des services en ligne des deux jeux pré-cités mais également de Call of Duty Modern Warfare et Modern Warfare 2.

Sur le récent site officiel, les deux fondateurs expliquent que ce nouveau studio basé à Los Angeles sera destiné à produire des jeux AAA pour la prochaine génération. Drew McCoy met aussi en avant la politique de l’entreprise, qui est de laisser libre cours à la créativité des développeurs et de laisser le plus de liberté possible pour assurer un bon environnement : « Nous considérons la santé de l’équipe comme une priorité absolue » peut-on lire.

Pour l’instant, aucun projet n’est annoncé, mais les recrutements sont ouverts pour une dizaine de postes dans l’animation, l’audio et d’autres pôles. Tous les profils semblent recherchés puisque la diversité est l’une des valeurs fortes de l’entreprise, peu importe la localisation. On peut imaginer qu’avec le CV des créateurs, partir sur un jeu de tir avec probablement une dimension multijoueur serait un point de départ pas trop risqué mais n’allons pas tirer des conclusions trop hâtives.