Granblue Fantasy: Versus Rising : Le jeu de combat repousse sa bêta en ligne prévue en mai sur PS4 et PS5

D’après le message publié sur Twitter plus tôt dans la journée par Tetsuya Fukuhara, le directeur créatif du titre, « le jeu rencontre actuellement des problèmes de stabilité pendant le jeu en ligne. Bien que nous réalisions qu’il faille s’attendre à ce qu’il y ait des imperfections lors des tests bêta, nous aimerions tout de même faire de notre mieux et nous assurer que nous offrirons une expérience aussi agréable que possible. Nous vous communiquerons une nouvelle date dès que les choses seront réglées. »

An Update on the Online Beta

The GBVSR online beta has been delayed from its previously scheduled May 2023 release.

We realize our community must be as disappointed as we are and offer our sincerest apologies.

An updated schedule will be posted as soon as possible.#GBVS #GBVSR pic.twitter.com/BwkVnBR3xr

— グランブルーファンタジー ヴァーサス (@gbvs_official) April 24, 2023