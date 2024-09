Grâce au succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2, l’idée d’un Space Marine 3 est déjà sur la table chez Saber

Malgré toutes les années qui séparent la sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 et celle du premier épisode, les fans ont été au rendez-vous. Le jeu de Focus et Saber a su tenir ses promesses en répondant aux attentes, et cela s’est répercuté dans ses ventes qui semblent être colossales, puisqu’il est le jeu Warhammer ayant eu le plus gros lancement. Naturellement, ce succès donne déjà des idées au studio, qui souhaiterait voir l’aventure continuer.