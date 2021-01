Golden Force : le platformer en pixel-art exigeant, notre avis vidéo

Prévu pour sortir le 29 janvier prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Golden Force est un jeu de plateformes développé par Storybird, habitué aux jeux en pixel-art avec tout récemment Wallachia : Reign of Dracula. Proposant quelques mécaniques de roguelite, avec notamment la possibilité d’obtenir des bonus permanents en jeu, vous incarnerez un membre de la Golden Force, prêt à tout pour défaire les forces démoniaques de l’île du Muscle et éliminer le Roi des Démons.

Du platformer run’n’gun

Adepte de challenge et de difficulté extrême sur fond de graphismes vintage qui rappelle les salles d’arcades de l’époque, Golden Force vous demandera des heures et des heures d’essai pour venir à bout des différents niveaux, dispersés dans quatre mondes différents, possédant chacun son propre biome. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu qui sortira d’ici quelques semaines, n’hésitez pas à jeter un œil à notre nouvelle Indie Story, qui vous présentera le titre en vidéo.