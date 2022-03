God of War Ragnarok sortirait toujours en 2022 selon Santa Monica Studio

Avec les reports qui s’enchaînent depuis l’année dernière, on a compris qu’aucun gros AAA n’était à l’abri d’un retard, et la sortie de God of War Ragnarok est forcément dans le viseur de tout le monde. Le jeu de Santa Monica Studio fait partie des titres les plus attendus de l’année, mais en l’absence de nouvelles à son sujet, les fans s’inquiètent de voir cet épisode à nouveau manquer une année. Heureusement, la community manager du studio vient nous assurer que l’on aura pas à attendre 2023 pour retrouver Kratos et Atreus.

Kratos ne veut pas attendre 2023

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

Blue Owlz Medic a pris la parole sur Twitter pour simplement déclarer que oui, God of War Ragnarok est toujours prévu pour sortir en 2022. Sans plus d’informations que cela, mais puisque cela vient de quelqu’un travaillant au studio, il y a de quoi être rassuré. Il y a quelques semaine, la rumeur d’une sortie en septembre avait été repérée, mais on en sait pas plus pour le moment.

Un report n’est évidemment pas à exclure dans les semaines à venir, mais pour l’instant, le studio semble maintenir le cap pour une sortie en 2022. Si c’est le cas, on espère revoir le titre rapidement, avant l’été, peut-être lors d’un State of Play ?