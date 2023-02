Accueil > Actualités > God of War Ragnarok : Les membres PlayStation Plus Premium peuvent essayer le jeu pendant 3 heures

Jusqu’ici, le palier Premium du PlayStation a bien du mal à justifier son tarif puisque les avantages fournis ne sont guère plus nombreux que ceux offerts dans le PlayStation Plus Extra. L’un des arguments de Sony pour vendre cet abonnement était de pouvoir offrir à ses membres des versions d’essai de plusieurs jeux, des sortes de grosses démos exclusives sur les derniers jeux du moment. Il y en a eu peu depuis le début du service, mais le constructeur en ajoute une de plus à son catalogue aujourd’hui, et pas des moindres, puisque l’on parle de God of War Ragnarok.

Un petit bout du Ragnarok

Fort de plus de 11 millions de ventes, God of War Ragnarok pourrait encore attirer de nouveaux curieux. C’est du moins ce que Sony espère en proposant une version d’essai du jeu qui n’est accessible que pour les membres PlayStation Plus Premium, et ce dès aujourd’hui.

Vous pouvez donc dès maintenant vous lancer dans l’aventure à travers les Neuf Royaumes, même si cette démo est limitée à 3 heures de jeu. Un premier contact qui sera suffisant pour se faire un premier avis, même s’il faut tout de même avoir envie de payer le PS Plus Premium pour cela. Si vous tentez ce premier essai, notez que votre progression et vos trophées pourront être transférés vers le jeu complet ensuite.

God of War Ragnarok est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.