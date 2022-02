God of War : Un mod PC permet de prendre le contrôle d’Atreus

Le dernier God of War mettait peut-être en avant aussi bien Atreus que Kratos, mais c’est bien ce dernier qui était l’unique personnage jouable du jeu, son fils n’étant relayé qu’à une simple aide durant les affrontements. Mais avec la sortie du jeu sur Steam, c’est tout un champ des possibles qui s’offre aux moddeurs, qui n’ont pas perdu de temps pour réaliser quelques prouesses, comme le fait de rendre jouable Atreus.

Le Boy prend le lead

On vous l’accorde, et de l’aveu même de la Speclizer, la personne derrière ce mod, ce dernier n’est pas encore tout à fait jouable et c’est pour cela qu’il est encore en préparation.

On y voit un Atreus qui glisse plutôt qu’il ne marche, mais le tir à l’arc semble être déjà bien avancé. On peut voir tout le travail accompli à travers cette vidéo qui nous montre Atreus face à diverses situations, notamment contre des boss, avec évidemment de nombreux bugs de collisions au programme. Nul doute qu’avec encore un peu de temps de développement, le résultat sera bien plus propre pour ce mod, histoire de ravir celles et ceux qui veulent vivre l’aventure sous un nouvel angle.