Genshin Impact : La version 1.6 sera présentée ce 28 mai à 18 heures

Genshin Impact continue dans ses habitudes et nous présentera bientôt la version 1.6 du jeu, quelques jours avant son arrivée. Le studio miHoYo vient tout juste de nous annoncer la date de la présentation, et c’est pour tout bientôt.

Les nouveautés bientôt présentées

Dès ce vendredi 28 mai à 18 heures en France, vous pourrez donc avoir un aperçu des la version 1.6 du jeu, qui devrait présenter tout un tas de nouveautés, avec peut-être de nouveaux personnages à la clé.

La présentation sera à suivre sur la chaîne YouTube officielle du jeu, tandis que le stream chinois aura lieu quelques heures avant dans l’après-midi. Vous pouvez compter sur nous pour vous faire un résumé complet des nouveautés à venir dans cette 1.6, et n’oubliez, des codes primo-gemmes seront distribués durant la présentation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus.