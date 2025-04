Genshin Impact tease sa version 5.6 avec l’arrivée de deux nouveaux personnages, Escoffier et Ifa

Avec une référence à l’histoire de la gastronomie française

On commence donc par cette nouvelle venue de Fontaine, qui se nomme Escoffier. Un nom peu commun, qui fait sans doute référence à Auguste Escoffier, un cuisinier français renommé. Et puisque Fontaine s’inspire de la France, on saisit rapidement le lien. D’autant plus en voyant le look de la jeune femme, qui est habillée comme une cheffe et qui est justement l’experte en gastronomie de la région. Il s’agira là d’un nouveau personnage Cryo à recruter.

Pour le second personnage, on retrouve un visage connu depuis peu, à savoir Ifa. Il est déjà au programme de la version 5.5 pour un événement où on peut le voir dans quelques cinématiques en tant que PNJ, mais c’est avec la version 5.6 qu’il sera jouable. Ce médecin de Natlan se battra visiblement avec une arme à feu et sera de type Anémo.

Pour en savoir plus sur ces personnages, il faudra attendre le live de présentation de la version 5.6 du jeu, qui sera diffusé une dizaine de jours avant la mise à jour. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.