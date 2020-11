Genshin Impact présente un peu plus de gameplay pour Xinyan

Dans quelques jours, une nouvelle bannière d’invocation arrivera dans Genshin Impact, mettant en vedette Zhongli que miHoYo a déjà présenté à de nombreuses reprises. Aujourd’hui, c’est au tour de Xinyan, l’autre nouvelle tête de la bannière, d’avoir droit à un peu plus de gameplay.

Le rock s’invite dans le jeu

Cette nouvelle vidéo nous montre donc les capacités de Xinyan, qui sera une manieuse de grande épée et qui possédera l’élément Pyro. Elle pourra ainsi enflammer les environs avec son attaque spéciales qui invoquera des colonnes de feu. On rappelle que contrairement à Zhongli, Xinyan sera un personnage 4 étoiles, ce qui veut dire que vous aurez plus de chances de l’obtenir.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.