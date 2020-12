Genshin Impact : Quelques détails sur la mise à jour 1.2

Régulièrement depuis sa sortie fin septembre, Genshin Impact apporte des nouveautés. Si les ajouts de la mise à jour 1.1 étaient particulièrement attendus, comme le remappage des touches, il y a encore quelques options de confort que l’on attend. Les développeurs de miHoYo viennent de publier un nouveau billet sur leur site officiel, nous dévoilant quelques nouveautés à venir dans la mise à jour 1.2, prévue plus tard dans le mois.

Quelques infos sur la 1.2

On le savait déjà, la mise à jour 1.2 arrive avant la fin du mois de décembre. On aura droit à de nouvelles choses avec une nouvelle région montagneuse au sud de Mondstadt, avec des activités pour la fin d’année. De nouvelles bannières et sans doute de nouveaux personnages seront là.

Cependant, aujourd’hui, le studio miHoYo nous a parlé de fonctionnalités attendues par les joueurs. Voici ce que l’on apprend :

Un chat privé arrivera dans la 1.2 : les joueurs qui ont débloqué le système d’amis pourront discuter avec eux depuis une interface dédiée ou un raccourci. Il sera aussi possible d’envoyer des messages différés

: les joueurs qui ont débloqué le système d’amis pourront discuter avec eux depuis une interface dédiée ou un raccourci. Il sera aussi possible d’envoyer des messages différés Refaire un donjon sans le quitter : Plus besoin de sortir du donjon, de le relancer et de reconfigurer son équipe, il sera possible de le recommencer sans en sortir

: Plus besoin de sortir du donjon, de le relancer et de reconfigurer son équipe, il sera possible de le recommencer sans en sortir Récompenses automatiques : Les développeurs changent l’obtention des récompenses qui se fera de manière automatique dans les donjons ou lors des fleurs des lignes énergétiques, il ne faudra plus les récupérer manuellement, ce qui évitera d’éventuels oublis

: Les développeurs changent l’obtention des récompenses qui se fera de manière automatique dans les donjons ou lors des fleurs des lignes énergétiques, il ne faudra plus les récupérer manuellement, ce qui évitera d’éventuels oublis Lecture automatique des dialogues : On pourra sélectionner une option qui permettre de lire automatiquement un dialogue. Par ailleurs, les dialogues des quêtes terminées pourront être relues dans une nouvelle catégorie dans les archives intitulée « Journal des quêtes »

: On pourra sélectionner une option qui permettre de lire automatiquement un dialogue. Par ailleurs, les dialogues des quêtes terminées pourront être relues dans une nouvelle catégorie dans les archives intitulée « Journal des quêtes » Ajustement en multijoueur : Toujours dans la version 1.2, il sera possible de quitter les donjons en mode multijoueur à n’importe quel moment sans interrompre l’expérience des autres joueurs, ce qui évitera d’interrompre la progression d’un groupe si un joueur quitte la partie

: Toujours dans la version 1.2, il sera possible de quitter les donjons en mode multijoueur à n’importe quel moment sans interrompre l’expérience des autres joueurs, ce qui évitera d’interrompre la progression d’un groupe si un joueur quitte la partie Surnom aux amis : Il sera possible de sélectionner l’avatar d’un ami et de lui donner un nom en note, pour éviter de ne plus savoir qui est qui à cause d’un changement de pseudo

: Il sera possible de sélectionner l’avatar d’un ami et de lui donner un nom en note, pour éviter de ne plus savoir qui est qui à cause d’un changement de pseudo Ajout d’un marqueur de suivi : Cela ne semble pas être confirmé pour la 1.2, cependant les développeurs expliquent qu’ils bossent sur une fonctionnalité de suivi de marqueur, avec un curseur qui restera sur votre mini-map pour les marqueurs personnalisés

Voici une première liste de nouveautés à venir dans la 1.2, qui concernent donc principalement les options de confort. Mais ce n’est pas tout.

Des pierres de la destinée pour les niveaux

Si on attend évidemment de nouvelles quêtes et des festivités pour les fêtes de fin d’année, il y a également une autre nouveauté qui va faire plaisir aux joueurs : une pierre de la destinée sera désormais donnée en récompense à chaque fois que l’on élève un personnage à certains paliers.

Pour chaque niveau d’élévation 50, 60 et 70, les joueurs obtiendront une pierre de la destinée pour l’ensemble de ces niveaux (3 donc) mais également pour chacun des personnages qui passe ce cap. A noter que cette nouvelle récompense est rétroactive, donc si vous disposez de personnages qui ont passé ces niveaux, vous les obtiendrez en passant dans le menu d’aperçu des matériaux d’élévation.

Quand arrive la mise à jour 1.2 ?

Cela avait déjà été communiqué par les développeurs et il ne faudra pas attendre bien longtemps : la mise à jour 1.2 de Genshin Impact sera lancée le 23 décembre, la veille du réveillon. Six semaines après la dernière update donc. On sera évidemment là pour vous en parler avec tout un tas d’articles et de guides, comme vous pouvez le remarquer dans notre soluce complète.