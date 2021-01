Genshin Impact : Les personnages prennent vie grâce au cosplay dans un fan-film

Le succès de Genshin Impact n’est plus à prouver, et le jeu le doit en partie à sa galerie de personnages, tous appréciés autant les uns que les autres. Parmi les millions de joueurs, des cosplayeurs de talent se sont associés pour donner vie à ces héros, et ce à travers un fan-film épatant.

Genshin Impact inspire le monde du cosplay

Le but de cette vidéo (qui combine le travail de plusieurs artistes) n’est pas réellement de raconter quelque chose, mais de mettre en avant les costumes et la reproduction de ces personnages à l’écran, avec de vrais acteurs. On peut dire que le résultat est réussi pour la plupart d’entre eux, et on parvient sans mal à identifier chaque héros, avec des costumes reproduits avec une grande fidélité.

Nul doute que Albedo, Ganyu et les prochains arrivants auront droit au même honneur dans les semaines et mois à venir. En attendant, les joueurs peuvent patienter jusqu’à la mise en place de la bannière sur Ganyu qui arrivera la semaine prochaine dans Genshin Impact.