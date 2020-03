Genshin Impact dévoile sa courte cinématique d’ouverture

Tandis que Genshin Impact s’apprête à démarrer sa bêta fermée, miHoYo dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo pour son jeu, et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la cinématique d’ouverture.

Le jeu présente son introduction

On en saura pas beaucoup plus avec cette vidéo, qui met seulement en scène l’affrontement entre deux des personnages du jeu. On sait que le joueur incarnera ici le « Voyageur », qui parcourra les grandes terres explorables de Teyvat afin d’en découvrir les secrets.

Genshin Impact rentrera en bêta fermée le 19 mars, pour une vraie sortie courant 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch, iOS et Android.