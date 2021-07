Génération Resident Evil : Présentation et avis sur le livre d’Omaké Books

Souvenez-vous, récemment nous vous parlions de Génération Zelda, un ouvrage à destination des fans de la licence de Nintendo. Édité chez Omaké Books, ce livre est accompagné d’un autre du même genre : Génération Resident Evil. Beaucoup moins colorée que la licence du blondinet, Resident Evil reste une de ces franchises adulées par les fans.

Aujourd’hui, nous allons donc, très logiquement, vous parler de ce bouquin de Bruno Rocca. Un livre à destination des amoureux de la licence, qui nous occupe depuis déjà 25 ans maintenant. Dès lors, quoi de plus naturel que de voir fleurir chez nous une nouvelle bible hommage à ce géant vidéoludique ?

Avec la sortie cette année de Resident Evil Village, Génération Resident Evil ne pouvait pas mieux tomber. Mais si le titre de Capcom a su nous combler, qu’en est-il du travail de Bruno ?

Un ouvrage complet sur l’ensemble de la série

Chez ActuGaming, on ne compte plus le nombre de fois où nous vous avons parlé de la licence survival-horror du studio nippon. Chaque année, ou presque, nous avons de quoi discuter, notamment grâce aux remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 qui ont su nous faire patienter en attendant une nouvelle production d’envergure et le changement de cap opéré avec Resident Evil VII.

Et si la licence a connu ses hauts et ses bas, chaque joueur attend avec impatience les news concernant le prochain titre de la saga. Et fort est de constater que Resident Evil n’est pas une de ces séries qui tombent dans l’oubli, cette dernière jouissant de plusieurs adaptations à venir, chez Netflix par exemple, et d’une flopée de produits dérivés en tous genres.

Créée par Shinji Mikami et Tokuro Fujiwara, la licence Resident Evil a fêté ses 25 ans le 22 mars dernier. La sortie de son premier opus, à l’époque, avait fait grand bruit, les joueurs n’ayant jamais vécu une expérience similaire auparavant. D’ailleurs, Bruno Rocca nous le rappelle rapidement au travers de sa préface.

Dans la suite du livre, on retrouve un cheminement assez similaire à ce qu’ont pu réaliser les autres auteurs sur le sujet : un regard sur chaque épisode de la saga, l’un après l’autre, sans oublier de revenir sur la genèse de chaque titre. Avec ce retour en arrière, c’est aussi l’occasion de revenir sur les difficultés de création, mais aussi sur quelques anecdotes de production. On notera par exemple la présentation de personnages qui auraient pu rejoindre le casting de certains jeux, ou simplement la censure à laquelle certains titres ont été soumis.

Évidemment, Génération Resident Evil revient aussi sur ces projets à part, que l’on a pas forcément vu émerger, comme l’annulation de Resident Evil 2 sur Sega Saturn. Chaque titre voit ses réussites et ses échecs mis en avant afin de dresser un plan complet de tout ce qu’il s’est passé dans la vie de la franchise. D’ailleurs, Bruno Rocca revient aussi sur les points essentiels du scénario de chaque jeu, une autre bonne manière de faire état de la vie globale de la série.

Un tour d’horizon chronologique

Au passage, notez que l’opus Village a aussi droit à son passage dans l’ouvrage. De même que tous ces spin-offs qui nous ont plus ou moins marqués. Entre Outbreak ou encore Operation Raccoon City, Bruno Rocca ne laisse rien au hasard et nous présente chaque aspect qui a forgé ce qu’est devenu la saga aujourd’hui.

Et, puisqu’il revient sur tous les bons et mauvais moments des différents titres, c’est aussi l’occasion de se remémorer tous ces incroyables moments que nous avons pu passer sur notre titre préféré. Après tout, Resident Evil est de ces franchises qui ont tellement d’opus que chacun a ses attaches avec l’un ou l’autre titre, et pourra en parler avec moult amis qui, eux, ont un autre chouchou.

En parlant de chouchous, chaque personnage important jouit d’une présentation en bonne et due forme. Ces fiches concernent par exemple Jill Valentine, Leon Kennedy ou encore Ethan Winters. Et bien d’autres évidemment. Si ces présentations sont complètes, l’auteur n’oublie pas non plus de nous présenter d’autres éléments importants de la licence, comme les lieux visités et les virus rencontrés.

Outre tout ceci, Bruno Rocca revient sur le transmédia relatif à Resident Evil, en parlant des mangas, films, ou encore des séries à venir de Netflix dont nous vous parlions plus haut. C’est un véritable tour d’horizon qui nous est proposé, avec une ligne du temps détaillée et correcte de la saga. Le tout, avec un excellent travail d’écriture de la part de l’auteur.

N’oublions pas non plus les illustrations présentes. Entre les photos de gameplay, les jaquettes, ou encore les personnages, tous les visuels sont très soignés. Ces derniers, en plus de permettre de mettre des images sur les mots, aident à rendre la lecture plus aérée et plus fluide. Bref, c’est un ajout que l’on est heureux de trouver, surtout que cela réveille pas mal de souvenirs de toutes ces heures passées à arpenter les titres du grand studio nippon.

Faut-il craquer pour Génération Resident Evil ?

Ainsi, nous pouvons dire que Génération Resident Evil est un ouvrage très complet, rendant correctement hommage à la saga mythique de Capcom. Les véritables amoureux de la franchise connaîtront sans doute une partie des anecdotes reprises par l’auteur, mais (re)plonger dans cet univers froid et cruel est toujours aussi plaisant.

Dès lors, nous conseillons cet ouvrage à tous les amoureux de la licence. Omaké Books nous propose ici une chouette édition, où tout le monde peut apprendre un petit quelque chose ici et là, en profitant d’un plaisir visuel et d’une nostalgie qui font du bien. Oui, cet ouvrage en vaut la peine.