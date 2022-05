Gears of War : Une compilation façon Master Chief Collection pourrait bientôt arriver

On le sait, le studio The Coalition travaille désormais sur l’Unreal Engine 5 pour ses nouveaux projets, qui devraient sans doute inclure un Gears 6 (quelque soit son nom, mais ce Gears 6 apparaît dans le leak de Nvidia). Mais en attendant l’arrivée de ce nouvel opus, les fans de la série pourraient bien avoir droit à une compilation, qui reprendrait le concept de la Master Chief Collection de Halo.

Marcus Fenix Collection ?

C’est du moins ce qu’affirme Nick Baker de Xbox Era (propos recueillis par VGC), qui pense que la série Gears of War devrait bientôt faire son retour avec une compilation similaire :

« Il y a quelque temps, j’ai dit qu’il y avait une autre licence Microsoft qui recevait le traitement de type Master Chief Collection, je pense que cela arrivera cette année. Tout le monde l’a deviné. Si vous allez de novembre 2021 à novembre 2022 et que vous regardez la sortie de gros jeux de Microsoft, cela pourrait finir par être Halo, Gears, Forza. »

Autrement dit, il insinue ici que c’est bien Gears qui pourrait avoir droit à ce traitement, et qui pourrait donc faire revenir les premiers épisodes de la série dans une version retravaillée, et surtout dans une seule et même compilation.

Cela reste évidemment à confirmer, mais on imagine que si ça doit arriver, on devrait en entendre parler lors de la conférence Xbox-Bethesda qui aura lieu le 12 juin prochain.