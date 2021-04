Gate of Nightmares : Un nouveau RPG fantasy annoncé sur mobiles par Square Enix

Après avoir officialisé sa participation à l’E3 2021, Square Enix fait de nouveau parler de lui cette semaine avec l’annonce d’un nouveau jeu intitulé Gate of Nightmares. Ce RPG orienté fantasy, développé et édité en interne par le studio nippon, est prévu sur iOS et Android à une date encore inconnue pour le moment. Notez également qu’on ignore s’il sortira dans le monde entier ou uniquement au Japon.

Du beau monde à la conception

Comme l’indique Gematsu, le titre est une aventure fantasy traditionnelle d’épées et de magie se déroulant dans le monde réel et dans Remurias, un univers où les rêves des gens se mélangent. L’histoire mettra en scène plusieurs personnages dont Azel, un garçon sérieux et passionné par les cauchemars nés des mauvais rêves, Emma, une « Nightwalker » capable de commander des monstres appelés « Nightmares », et la mystérieuse Meruru.

Bien que l’on ait affaire à une production dédiée aux plateformes mobiles, il y a du beau monde à la tête de son développement. Hiro Mashima (Rave, Fairy Tail, Edens Zero) travaille sur le charac design et la conception de l’univers, Jin Fujisawa (Dragon Quest IX et X) s’occupe du scénario et Yasuharu Takanashi, notamment connu pour avoir composé des musiques des animés Naruto Shippûden et Fairy Tail, se charge de la bande originale.

En attendant d’en savoir plus sur ce projet, Gate of Nightmares devrait bientôt se laisser approcher par l’intermédiaire d’une phase de tests fermée dont les inscriptions débuteront dans les prochains jours.