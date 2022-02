Gate of Nightmares

Gate of Nightmares est un RPG mobile développé et édité par Square Enix. Conçu notamment par Hiro Mashima (Fairy Tail, Edens Zero), Jin Fujisawa (Dragon Quest IX et X) et Yasuharu Takanashi (Naruto Shippûden, Fairy Tail), le titre emmène les joueurs et les joueuses à la découverte d'un univers fantasy se déroulant dans les mondes de Wistaria et de Remulias. Le jeu promet d'intégrer pas moins d'une cinquantaine de personnages jouables dont Azel, un garçon sérieux et passionné par les cauchemars nés des mauvais rêves, Emma, une Nightwalker capable de commander des monstres appelés Nightmares, et la mystérieuse Meruru.