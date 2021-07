Games with Gold : Voici les jeux du mois d’août 2021

C’est le rituel de tous les fin du mois. Microsoft nous annonce les prochains jeux à être offerts dans le cadre de son programme Games With Gold, avec quatre nouveau jeux à découvrir. Après Planet Alpha et Rock of Ages III: Make & Break le mois derniers, voyons ce que nous réserve le mois d’août.

Quels sont les Games with Gold d’août 2021 ?

Voici la liste des jeux offerts durant le mois d’août grâce à l’abonnement Xbox Live Gold.

Xbox One

Darksiders III (du 1er au 31 août)

(du 1er au 31 août) Yooka-Laylee (du 16 août au 15 septembre)

Xbox 360

Lost Planet 3 (du 1er au 15 août)

Garou: Mark of the Wolves (du 16 au 31 août)

Et vous, que comptez-vous télécharger parmi ces quatre jeux ?