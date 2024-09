Freedom Wars : Le RPG de la PS Vita obtient une seconde vie avec un remaster prévu sur PC et consoles

Endurance Motorsport Series : On a joué à cette future simulation qui pourrait s’imposer comme une référence

Le film The Witcher: Sirens of the Deep sortira en février 2025 et dévoile un extrait avec la voix du doubleur iconique de Geralt

Horizon Zero Dawn Remastered est de plus en plus réel et vient d’être enregistré chez l’ESRB

Frostpunk viendra aussi refroidir votre mobile avec Frostpunk: Beyond the Ice, dont les préinscriptions ont débuté

Prince of Persia: The Lost Crown a sorti son gros DLC Mask of Darkness

EA indique que le « chapitre final » de la saga Star Wars Jedi est bien en préparation chez Respawn

Electronic Arts veut mettre le paquet sur l’IA générative et s’attend à de gros résultats

Il y a de deux fois plus de PS5 vendues que de Xbox Series, de nouveaux chiffres révélés

PlayStation Plus : Voici les 10 jeux qui vont prochainement quitter l’abonnement Extra

skate. : le prochain opus de la franchise aura droit à un accès anticipé en 2025

Oubliez Les Sims 5, EA n’en veut pas et va se focaliser sur Les Sims 4, un playtest pour Project Rene, d’autres jeux et un film avec Amazon

Test Dead Rising Deluxe Remaster – Assurément la meilleure version d’un classique de la Xbox 360

Darksiders II ne lâche pas l’affaire et revient encore une fois, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series

Starlight Re:Volver est un nouvel action-RPG qui veut mélanger un univers très coloré avec un gameplay inspiré par Hades

Xbox Game Pass : Ara: History Untold, Frostpunk 2 et Wargroove 2 au programme des ajouts de septembre

My Time At Evershine est la suite de My Time At Sandrock, premières images pour le RPG-sim cozy déjà confirmé sur Switch 2

Vince Zampella, le directeur de Respawn (EA) défend le prix de la PS5 Pro, justifié par les performances de la console

EA Sports FC 25 : La bande-son dévoilée, voici les 117 musiques de la soundtrack

Final Fantasy XVI sort aujourd’hui sur PC, et son producteur vous demande d’éviter les mods « offensants ou inappropriés »

Overwatch 2 arrive aujourd’hui sur le Xbox Game Pass avec des bonus pour les abonnés

Dragon’s Dogma 2 a droit à un gros patch qui met en place un mode « casual » afin d’être moins punitif

Battlefield : Premiers détails sur le nouveau jeu, avec le retour des classes et la fin des spécialistes