Forza Motorsport

Huitième opus d'une des séries de simulation de course les plus reconnues du marché, Forza Motorsport constitue le passage de la licence sur consoles de neuvième génération. Tirant profit du raytracing et d'un rendu 4K en 60fps, le jeu de course développé par Turn 10 et cher à Microsoft est conçu comme un retour aux sources et devrait parler directement aux fans de la première heure.