Forza Motorsport : Turn 10 Studios annonce que le jeu est entré dans sa phase de peaufinage

Une sortie pendant la seconde moitié de 2023 qui se précise ?

Malheureusement, si vous espériez en voir ou en apprendre davantage sur la production, il faudra sans doute attendre la prochaine conférence Microsoft prévue en juin. En effet, dans un très bref message publié sur le site officiel de la licence Forza, les développeurs se sont contentés de dire qu’ils se concentraient « sur le peaufinage et la préparation de Forza Motorsport pour une sortie plus tard cette année ».

Notez également qu’ils ont invité les joueurs et les joueuses à voter sur les forums communautaires pour les circuits qu’ils et elles aimeraient voir apparaitre dans cet épisode après le lancement sachant que, selon eux, Interlagos et Fujimi Kaido sont particulièrement plébiscités. Pour rappel, le jour de la sortie, le titre nous proposera de courir sur une vingtaine de tracés différents dont Hakone, un nouveau lieu original entièrement créé pour cet opus, Kyalami, Laguna Seca, Mapple Valley et Spa-Francorchamps.

Rendez-vous plus tard en 2023 pour découvrir ce que nous réserve Forza Motorsport sur PC et Xbox Series X|S.