Forza Motorsport aurait été repoussé en interne pour une sortie durant la deuxième moitié de l’année

Même si Turn 10 a pu montrer ses progrès concernant l’avancée du développement de Forza Motorsport lors du Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct, cette démo technique en aura laissé plus d’un sur sa faim, la faute à une absence de précisions quant à la sortie de cet épisode. De quoi laisser penser que son arrivée pour la première moitié de l’année était très compromise, ce que semble confirmer Jeff Grubb dans sa dernière émission (rapportée par VGC).

Le bolide n’est pas tout à fait prêt

Le journaliste est revenu sur la question autour de la sortie de Forza Motorsport, qui commence à inquiéter celles et ceux qui attendent cet épisode. Suite à la diffusion de la conférence, Grubb est allé interrogé ses sources, qui lui indiquent que Turn 10 aurait revu ses plans et ne compte plus sortir le jeu avant la deuxième moitié de 2023 :

« Ce que j’entends – je suis plutôt confiant à ce sujet après avoir demandé plusieurs fois et après en avoir entendu parler pour la première fois plus tôt dans la journée – c’est qu’il semble que Forza va être reporté à plus tard dans l’année et ne sortira probablement pas durant cette première moitié de 2023. La période dont j’entends parler pour Forza est le troisième trimestre, et peut-être même un peu plus tard que cela. »

On prendra tout cela avec des pincettes bien que l’on puisse reconnaître qu’il n’y aurait rien d’étonnant là-dedans. Lorsque l’on a pu voir qu’aucune date n’était donnée pendant la conférence, alors que tous les autres jeux étaient prévus pour cette première moitié de l’année, on pouvait facilement en conclure que cet épisode prenait un peu de retard et que sa sortie n’était sans doute pas aussi proche qu’espérée. On attendra les prochaines déclarations de Microsoft à ce sujet pour en être sûr.