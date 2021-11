Forza Horizon 5 : La véritable claque de cette fin d’année ? Test en vidéo

C’était sans doute la sortie la plus attendue pour cette fin d’année, Forza Horizon 5 est maintenant disponible sur PC et les consoles Xbox. Le nouveau bébé de Playground Games avait impressionné lors de ses dernières présentations, et bonne nouvelle, c’est bel et bien la claque attendue. Sans pour autant être une révolution, cet épisode nous propose un excellent jeu de course et l’on vous en parle dans cette vidéo.

Forza Horizon 5 est maintenant disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S et est compris dans le Game Pass.