Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contract sont désormais gratuits sur l’Epic Games Store

Deux titres très opposés à récupérer jusqu’à la semaine prochaine

Pour cette semaine, deux jeux sont offerts à tout le monde sur l’Epic Games Store. Le premier d’entre eux est le plus connu des deux, à savoir Football Manager 2024. On ne présente plus la simulation de football qui règne en maître dans cette catégorie, et qui dispose d’une large communauté. Ce dernier épisode a droit à quelques nouveautés sur les coups de pied arrêtés ou encore sur les objectifs individuels de chaque joueur, ce qui lui permet de repousser encore un peu plus loins l’aspect simulation afin de vous donner le sentiment de vraiment tout gérer au sein de votre équipe.

Le second jeu offert est bien différent puisqu’il s’agit de Sniper Ghost Warrior Contracts. Un titre qui vous demandera de vous placer dans la peau d’un tireur d’élite, envoyé en mission en Sibérie ou encore en Russie, avec la possibilité de rencontrer d’autres personnes en ligne qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues.

Vous avez maintenant jusqu’au 12 septembre à 17 heures pour récupérer ces deux jeux sur l’Epic Games Store, sans débourser un centime. Après cela, les jeux Rugrats: Adventures in Gameland (les Razmokets) et Super Crazy Rythm Castle seront offerts.