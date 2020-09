Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise sortira le 4 décembre sur Switch

Sorti en 2018, avant le carton planétaire de Ring Fit Adventure, Fitness Boxing proposait déjà de s’exercer tout en jouant à votre console, le tout avec de nombreux défis en rythme. Le dernier Nintendo Direct Mini a permis de lever le voile sur sa suite, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, qui arrivera près de deux ans après son prédécesseur.

Remettez-vous à la boxe avant les fêtes de fin d’année

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise vous fera bouger dès le 4 décembre sur Switch, avec de nouveaux exercices qui vous demanderont de boxer l’air en rythme avec la musique.

Le titre proposera des programmes complets ainsi qu’un planning que l’on pourra gérer, afin de nous rappeler de nous remettre au sport tel jour à telle heure. En plus de retrouver tous les coachs du précédent opus, on aura droit à trois nouveaux personnages, à savoir Karen, Hiro et Janice.

Si le jeu ne sort que le 4 décembre, les précommandes pour le titre démarreront dès aujourd’hui.