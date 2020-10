Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light pour la première fois disponible en Occident

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, tout premier jeu de la série Fire Emblem, sorti sur NES en 1990 et dont le remake était sorti sur DS en 2008, arrivera pour la première fois dans nos vertes contrés Européennes le 4 décembre prochain.

Une disponibilité limitée dans le temps

Le jeu, uniquement en anglais, sera disponible pour la somme de 5,99 € sur l’eShop. Une bonne nouvelle pour les fans de la série Fire Emblem, qui pourront découvrir cet opus, s’ils ne l’ont pas fait sur DS ou sur émulateur entre-temps, ou pour ceux désireux d’en savoir plus sur Marth et ses premières aventures.

Petit ombre au tableau cependant : en plus de l’absence de traduction du jeu dans la langue de Molière, sa disponibilité sera limitée dans le temps, à l’instar de Super Mario 3D All Stars et Super Mario bros. 35, et ce, jusqu’au 31 mars 2021.

À l’occasion du 30e anniversaire de la série, nos amis outre-Atlantique auront également droit à une édition collector du jeu, comprenant un artbook, une réplique de la boite du jeu sur NES (s’il avait existé) avec le manuel, la carte et une plaque pour représenter la cartouche. Une édition qui semble pour l’instant réservée uniquement aux États-Unis, ce qui reste de décevoir bon nombre de fans Européens.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light sortira sur Nintendo Switch le 4 décembre.