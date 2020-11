Fire Emblem : Shadow Dragon and the Blade of Light

Fire Emblem : Shadow Dragon & the Blade of Light est un RPG de tactique développé par Intelligent Systems sortis en 1990 sur Famicom puis le 12 décembre 2020 sur Switch. Le joueur suivra la toute première aventure de Marth, jeune prince réfugié au royaume de Talys et devant défendre ce dernier face au dragon de l’ombre. Au cours de l’aventure, il sera possible de grossir les rangs de l’armée de Marth en recrutant plusieurs personnages possédants des capacités et classes spécifiques.