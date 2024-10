Final Fantasy 16 – Une version PC magnifique avec l’optimisation en moins

Si les aventures de Clive Rossfield sont encore plus belles que jamais sur cette version PC, qu’en est-il des performances en jeu de ce titre qui avait déjà du mal à tourner sur une PlayStation 5 en 2023 ?

Conditions de Test : Nous avons joué pendant une dizaine d’heures à cette version PC envoyée par l’éditeur, le tout à partir d’un PC équipé d’une RTX 3060, d’un AMD Ryzen 7 5800x et 32GB de RAM.

L’enfant déchu à nouveau

Final Fantasy 16 nous met dans la peau du protagoniste Clive Rossfield, issu de la famille royale Rossfield. Celui-ci, n’ayant pas hérité des pouvoirs du primordial Phénix, doit veiller en tant que Gardien sur son petit frère Joshua qui, lui, a eu ce lourd privilège.

Cependant, suite à des trahisons liées aux tourments tragiques de la guerre pour les Cristaux-Mère, Clive voit sa famille se faire décimer sous ses yeux. De ce fait, notre protagoniste part donc en quête de réponses et de vengeance, tout en découvrant une partie sombre de lui-même.

L’aventure de Final Fantasy 16 nous fait parcourir les différentes régions de Valistéa dans des zones ouvertes magnifiques, vastes et variées, bien que certaines zones soient en deçà d’autres, Clive posera les pieds dans des contrées avec leur propre charme et culture, même avec les ravages de la guerre.

De plus, les deux extensions sorties, Echoes of the fallen ainsi que The Rising Tide, sont aussi disponibles à l’achat, il ne faudra pas attendre quelques mois avant de poursuivre les aventures de Clive pour celles et ceux qui découvrent le titre avec cette version PC. Malheureusement, on regrette que ces derniers ne soient pas compris dans l’achat du jeu de base à 49,99€, au lieu d’être dans un pack à 69,99€ pour un jeu sorti il y a plus d’un an.

Une optimisation sur PC en demi-teinte

Si Final Fantasy 16 avait déjà du mal à tourner correctement à un 60 FPS stable en mode Performance sur PS5, avec des chutes d’images par seconde conséquentes, cette version PC améliore le titre mais cette optimisation se ressentira uniquement au prix de quelques concessions.

En effet, sur notre PC équipé d’une RTX 3060 et d’un AMD Ryzen 7 5800x ainsi que nos 32gb de RAM, le soft en qualité maximum a des difficultés à garder un 60 FPS stable dans la majorité des zones, notamment sur celles qui sont ouvertes et détaillées, comme dans les villes où le titre chute entre 45 et 55 FPS, et ce même avec le DLSS d’activé en mode Qualité ou Equilibré. De plus, les cinématiques de Final Fantasy 16 sont bloquées en 30 FPS, il est impossible de débloquer cela, à part si un mod ou un patch voit le jour..

Afin d’atteindre un 60 FPS relativement stable dans ces zones problématiques, il nous a fallu faire quelques concessions sur les graphismes en activant le DLSS sur Performance, et en bidouillant quelques paramètres graphiques entre Medium et Élevé, mais même là le jeu peine à rester à 60 FPS. De fait, il ne faudra pas s’attendre à des miracles pour la version PS5 Pro, à moins que Square Enix décide d’optimiser correctement le soft d’ici là.

En ce qui concerne les joueurs et joueuses qui détiennent un Steam Deck, ou un équivalent, nous vous conseillons de bloquer le soft à 30 FPS pour éviter d’avoir des baisses drastiques d’images par seconde, car le titre touche à peine le 30 FPS et tourne pour la plupart du temps entre 15 et 25 FPS, et ce même en qualité Faible avec le FSR 3 d’AMD d’actif.

Pour rappel, voici la configuration minimale et recommandée sur PC :

Minimale (30 FPS visé en 720P) :

Processeur : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 Mémoire vive : 16 GB

16 GB Graphiques (GPU) : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA Geforce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA Geforce GTX 1070 Espace Disque : 170 GB (SSD)

Recommandée (60 FPS visé en 1080P) :

Processeur : AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 Mémoire vive : 16 GB

16 GB Graphique (GPU) : AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA Geforce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA Geforce RTX 2080 Espace Disque : 170 GB ( SSD)

La version PC de Final Fantasy 16 est disponible sur Steam et sur Epic Games au prix de 49.99€, et 69.99€ avec les deux extensions Echoes of the Fallen et The Rising Tide.