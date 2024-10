FF16 à moins de 20€

Aujourd’hui sonne le lancement de la deuxième période des ventes flashs Prime sur Amazon. Après cet été, le géant de la revente propose une nouvelle vente des soldes et autres remises sur une bonne partie de son catalogue en ligne. Final Fantasy XVI en fait partie et passe à seulement 19.99€. Mieux encore, l’édition Amazon est fournie avec un steelbook exclusif, ce qui vous permet d’avoir un joli cadeau à une somme absolument convenable.

Rappelons que les Jours Flash Prime d’Amazon sont limités aux membres abonnés Prime. Cependant, si vous ne l’êtes pas, vous pouvez activer l’offre d’essai sans payer pour 30 jours, et désactiver avant la date du paiement. Cela vous permet ainsi de profiter de cette réduction, mais également des autres offres disponibles sur la page dédiée. Précisons que la promotion n’est valable que pour 48 heures et en fonction des stocks : d’ici mercredi 09 octobre au soir, le jeu reviendra au tarif habituel.

Rappelons que Final Fantasy XVI est un action RPG sorti sur PlayStation 5 l’année passée. On y suit Clive dans une aventure qui se veut plus mature, plus adulte et plus sombre que les précédents Final Fantasy, avec une tourne action nettement plus prononcée. Pour en savoir plus, vous pouvez par exemple consulter notre test complet ou notre guide rempli d’astuces.