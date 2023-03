Final Fantasy XVI est passé gold, pas de retard à prévoir pour le jeu

Quand Naoki Yoshida n’arrêtait pas de répéter que Final Fantasy XVI était dans sa dernière phase de développement et qu’à part si une météorite tombait sur les locaux de Square Enix, le jeu n’aurait pas de retard, il ne plaisantait pas. L’équipe derrière ce projet ambitieux a visiblement terminé son travail, car après la présentation du jeu lors de la PAX de la semaine dernière très riche en informations, on apprend que Final Fantasy XVI vient tout juste de passer gold.

Clive et Talgor seront à l’heure

Passer gold est un autre moyen de dire que le titre a terminé son développement, et qu’il est maintenant prêt pour être imprimé sur les blu-ray que vous allez insérer dans votre PlayStation 5 le 22 juin prochain. Autrement dit, le jeu est assuré de sortir à la bonne date, si l’on fait fie du précédent causé par Cyberpunk 2077, qui avait eu droit à un report après être passé gold (mais on comprend pourquoi).

Le fait que le jeu soit prêt presque trois mois avant sa sortie est d’ailleurs assez rare pour être souligné. On peut espérer qu’avec tout ce temps d’avance, le titre soit vraiment peaufiné et on espère donc voir très peu de bugs à sa sortie.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.