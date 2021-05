Final Fantasy VII Remake Intergrade : Découvrez du gameplay dans notre premier avis vidéo sur le DLC

Quelques jours avant sa sortie, Final Fantasy VII Remake Intergrade s’est laissé approché avec une présentation de gameplay dans laquelle on a pu découvrir quelques phases inédites concernant le DLC avec Yuffie.

Ce nouveau contenu nous fera donc découvrir une aventure inédite qui se déroule en même temps que les éléments survenus dans ce premier remake. On y suivra Yuffie qui tente d’infiltrer la Shinra pour voler une materia, et qui sera épaulée par Sonon. Le tout profitera de la puissance de la PS5 avec un framerate plus fluide et des combats toujours aussi dynamiques. Vous pouvez découvrir ici du gameplay inédit en plus de notre premier avis sur cette présentation.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur PlayStation 5 dès le 10 juin prochain.