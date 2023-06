Final Fantasy VII Rebirth : Square Enix promet une grande liberté et continuer de teaser le jeu

Monde ouvert en vue ?

Avant de parler du contenu de ces déclarations, certaines personnes espèrent que la récurrence de ces message continue jusqu’à ce jeudi, puisque cela nous amènerait à sept messages (chiffre forcément symbolique pour le jeu), pile pour le jour de la conférence du Summer Game Fest. De quoi laisser entendre que le jeu profiterait de la cérémonie de Geoff Keighley pour dévoiler un nouveau trailer, après ce jeu de piste sur les réseaux sociaux.

Concernant les messages en eux-mêmes, on ne retiendra pas vraiment celui de dimanche qui se contente de déclarer qu’il y aura « une chaîne d’événements ancrés au coeur de l’histoire de Final Fantasy VII », qui est un message comme un autre pour rassurer les fans de la première heure en annonçant que cette partie du remake ne devrait pas s’écarter fondamentalement de l’histoire du jeu original.

Le message publié samedi dernier est plus intéressant puisqu’il évoque directement la structure du jeu. Maintenant que Cloud et ses compères ont quitté Midgar, la possibilité d’un monde ouvert était très discutée au sein de la communauté, quand bien même Final Fantasy VII ne comportait qu’une world map un peu plus poussée que d’autres (ce qui n’est pas la même chose qu’un monde ouvert). L’éditeur n’a pas encore souhaité donner la réponse, mais il donne un indice :

« Les joueurs profiteront d’une grande liberté d’exploration dans un monde large et diversifié avec de nombreuses histoires à découvrir pendant leur périple. »

On n’ira pas jusqu’à parier sur un monde ouvert ici, mais on peut donc au moins s’attendre à des zones bien plus ouvertes que dans le premier remake, ce qui sera déjà ça de gagné.

Rendez-vous maintenant tous les jours à 15 heures pour voir si Square Enix continue de mettre en avant le jeu ou non.

