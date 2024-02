Final Fantasy VII Rebirth : La démo du jeu est disponible, le State of Play dévoile plein d’images inédites

Le dernier trailer qui en montre trop

Si ce dernier trailer pour Final Fantasy VII Rebirth donne très envie, il reproduit malheureusement le même schéma que la dernière bande-annonce de Final Fantasy VII Remake. À savoir le fait de spoiler sans retenue.

On ne doute pas de la capacité du jeu à nous réserver de belles surprises, mais si vous souhaitez vraiment vous préserver avant la sortie du jeu, on vous conseillera d’éviter le visionnage de cette bande-annonce qui semble en dire bien trop. Croyez-nous, beaucoup trop. Pour celles et ceux qui n’ont pas peur de cela, ça se passe juste en dessous.

Un State of Play qui passe en revue le jeu

En dehors de tout ce spoil qui nous a demandé de nous cacher les yeux durant la moitié du State of Play, l’éditeur japonais a voulu s’attarder sur quelques éléments importants de cette suite à commencer par tous les lieux que l’on va traverser, de Junon au Cosmo Canyon en passant par Gongaga. La carte plus globale du monde a ainsi été montrée pour bien saisir l’étendue de Rebirth.

Les mini-jeux ont aussi été l’une des stars de cette présentation, et il y en aura beaucoup. En dehors de ceux déjà présentés, comme la course de chocobos, le nouveau jeu de cartes ou encore le piano, on a pu en voir d’autres au sein du Golden Saucer mais aussi en dehors, avec par exemple le retour de l’activité autour du Fort Condor, présente dans Intergrade.

Pendant des mois, le studio s’est souvent exprimé sur les relations entre les personnages qui seront centrales dans cet épisode, et cela n’aura pas qu’un aspect narratif. On a pu voir qu’en faisant progresser l’amitié entre Cloud et les autres membres du groupe, il sera possible d’augmenter les capacités de nos héros via un système qui n’est pas sans rappeler un Sphèrier.

La démo est officielle, mais elle est en deux temps

Tetsuya Nomura est venu annoncer lui-même en personne, enfin plutôt en voix-off, que la démo de Final Fantasy VII Rebirth était désormais disponible sur le PlayStation Store. Comme la fuite le montrait, cette démo vous permettra dans un premier temps d’assister au fameux flashback de Nibelheim, soit la même portion de jeu présentée à la Paris Games Week, et qui se situera au début de l’aventure. Si vous complétez cette première partie, vous serez en mesure de la passer automatiquement dans le jeu complet si vous le souhaitez.

Plus tard, le 21 février, cette démo sera agrémentée d’un autre contenu avec une portion de la zone autour de la ville de Junon, afin d’apprécier la liberté offerte par cet épisode. Cette section sera cependant plus compacte que dans le vrai jeu, pour les besoins de cette démo. Finir l’ensemble de cette démo donnera accès à un « charme Kupo » dans le jeu complet.

On entre donc désormais dans la dernière ligne droite avant l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth, qui sortira le 29 février 2024 sur PS5.