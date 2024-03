Final Fantasy VII Rebirth reçoit une nouvelle mise à jour, encore pour son mode Fluidité

Un mode Fluidité divisé en deux

Avec ce patch 1.020, le jeu obtient finalement deux modes Fluidité, l’un affichant une image plus nette et l’autre « douce ». En l’état, cela n’offre pas beaucoup de différences mais Square Enix avance petit à petit sur le sujet, et le rendu du mode est déjà plus propre qu’avant la sortie du jeu.

Cette mise à jour règle aussi quelques problèmes de caméra à dos de chocobo, tout en corrigeant quelques bugs. On notera aussi l’ajout de modes de difficultés dans les mini-jeux que sont le Fort Condor et Rouages et Gambits, si jamais vous bloquez trop dessus.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.