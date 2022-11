Le film Super Mario Bros se présentera avec un nouveau trailer ce soir dans un nouveau Nintendo Direct

S’il lui reste encore tout a prouvé, le film Super Mario Bros d’Illumination, coproduit avec Nintendo, a tout de même rassuré avec sa première bande-annonce, qui laissait entrevoir un long-métrage un peu plus ambitieux que les précédentes productions du studio. Ce n’était là qu’un bref aperçu de ce que le film aura à nous présenter, et histoire de ne pas laisser le soufflé retomber trop vite, Nintendo souhaite enchaîner très rapidement avec la diffusion d’une deuxième bande-annonce.

Un autre Nintendo Direct express

Rendez-vous le 29/11 à 23:00 pour découvrir en première mondiale la deuxième bande-annonce de Super Mario Bros. – Le Film ! Ce Nintendo Direct n'inclura aucune information sur des jeux. 📽️: https://t.co/US6pnjeJkO pic.twitter.com/dl4g74Qg94 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 28, 2022

C’est donc un nouveau Nintendo Direct qui est prévu dès ce soir, à 23 heures (heure française), et qui se concentrera à nouveau sur la diffusion d’un trailer pour le film. Comme pour le précédent Nintendo Direct, ne vous attendez pas à des annonces de jeux ou autre, celui-ci sera probablement très court et ne parlera que du film.

On peut s’attendre à ce qu’il soit du même calibre que le précédent, et qu’il mette en scène Shigeru Miyamoto qui va certainement passer le micro aux différents acteurs et actrices du film afin qu’ils montrent tout leur amour pour la licence. Avec l’image qui nous est présentée aujourd’hui, qui représente le château de Peach, on ne s’étonnera pas trop si Anya Taylor-Joy passe nous faire un petit coucou, étant donné qu’elle donne sa voix à la princesse.

Pour rappel, le film Super Mario Bros sortira dans les salles françaises le 29 mars 2023.